Pela segunda vez (2016/2017), o volante Zé António vai vestir a camisa do Clube Atlético Linense para defender as cores do Elefante da Noroeste no campeonato paulista da Série A-1 de 2017. Aos 32 anos de idade, o experiente atleta, natural de Monte Azul Paulista (SP), é considerado um dos pilares do time para o paulistão. Tendo passado por clubes como Atlético Mineiro (MG), Atlético Paranense, Portuguesa (SP) e Guarani (SP) no qual em 2016 foi dos atletas a ajudar o time de Campinas a ascender à Série B do Campeonato Brasileiro da Série B. Considerado um líder nato em campo e no vestiário, Zé Antônio espera que o Clube Atlético Linense realize um bom campeonato paulista de 2017 e até talvez possa surpreender:

“Decidi regressar ao Clube Atlético Linense para mais um paulistão, onde levei em conta fatores que para mim como atleta são primordiais: a infraestrutura do clube e a forma correta e clara de como o Linense honra os compromissos com os jogadores, cumprindo rigorosamente tudo o que é acordado entre ambas as partes, demonstrando um clube bastante transparente e com uma administração séria e competente. Principalmente foram esses os pontos mais fortes que me levaram a fazer um novo contrato e também por já conhecer o clube, sua maneira de trabalhar,” comentou Zé Antônio.

Sobre a pré-temporada e o técnico Guilherme Alves, o volante afirma que tudo decorre de forma prevista e tranquila e salienta a qualidade do treinador e dos seus colegas de trabalho:

“ Temos vindo a fazer uma boa pré-temporada, com um belo time composto por excelentes e comprometidos jogadores, e onde ainda estamos procurando o nosso melhor entrosamento, a melhor maneira de interligarmos os setores do nosso time. O Guilherme Alves é um treinador que dispensa qualquer tipo de apresentação, pelo seu fantástico trabalho que tem vindo a realizar em outros clubes, sendo um treinador muito exigente, metódico e estudioso e vem nesta nova leva de jovens treinadores que estão começando a brilhar no futebol brasileiro. Com estes fatores reunidos, acreditamos que podemos realizar um bom campeonato paulista, priorizando a permanência na elite, num campeonato extremamente curto e difícil, onde se irá jogar no final de semana e quarta-feira. Ou seja, serão doze rodadas que decorrerão rapidamente. Vamos manter o nosso foco no objetivo principal; posteriormente e com o decorrer do campeonato, vamos torcer por alcançar algo mais na competição e para isso também pedimos a presença do torcedor do Linense nas nossas partidas, que sabemos que apaixonado pelo seu clube, que no fundo é a marca que mais representa a cidade de Lins atualmente”, fechou Zé Antônio.

O Linense estreia no próximo dia 3 de fevereiro, às 21h00, na Vila Belmiro, com jogo a ser transmitido pela Sportv/PPV. O “Elefantão” está integrado no Grupo B, conjuntamente com o São Paulo, RB Brasil e Ferroviária.



Fonte: Clube Atlético Linense