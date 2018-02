“Os dois não têm antecedentes criminais e a arma é registrada, legal. Ocorreu uma desavença no trânsito, foram efetuados dois ou três disparos e eles evadiram-se, mas conseguimos localizar a residência dos elementos. O autor confessou”, relata o tenente-coronel da PM, Rui Barroso.

Isa, como é conhecida, está internada em coma no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. O G1 entrou em contato com a Secretaria da Saúde do Estado do Paraná (Sesa) para saber mais sobre o estado de saúde da adolescente.