A dez dias da estreia do Clube Atlético Linense no campeonato paulista da série A-1 de 2017, onde irá defrontar no dia 3 de fevereiro às 21h00 na Vila Belmiro o Santos F.C., atual campeão da competição, o Elefante da Noroeste apresenta mais um reforço: trata-se do volante Pio, de 29 anos de idade.

Francisco Hércules de Araújo, é natural de Fortaleza (CE), tem 172 cm de altura e o seu último clube era o Fortaleza, time pelo qual em 2016 disputou o campeonato brasileiro da série C, Copa do Brasil, o estadual cearense e a Copa do Nordeste.

Pio foi campeão nacional da série D de 2013 pelo Botafogo (PB) e em 2014, vestindo a mesma camisa, sagrou-se campeão estadual paraibano. Em 2015 e 2016, mais dois títulos na sua carreira, desta vez com as cores do Fortaleza (CE), onde conquistou o campeonato cearense.

Pio, além da camisa do Fortaleza (CE) e Botafogo (PB), vestiu também a camisa do Icasa (CE), Treze (PB), ABC (RN), Monte Azul (SP), Guaratinguetá (SP)e Mirassol (SP). O volante também atou no estrangeiro, nomeadamente no Beira Mar (POR).

O Clube Atlético Linense está integrado no Grupo B, juntamente com o São Paulo, Ferroviária e RB Brasil.



Fonte: Clube Atlético Linense