A passagem do Atacante Américo Murolo no Elefante foi marcada pela conquista do campeonato paulista da segunda divisão de 1953 . Por sinal, no jogo decisivo no Pacaembu, contra a Ferroviária de Araraquara , o Linense venceu por 3 a 0 , com três gols de Américo .

Américo foi o primeiro jogador do Brasil a ser negociado para o exterior. Foi jogar no Lanerossi Vicenza da Itália.

O ex-atleta faleceu em Bragança Paulista, dia 10 de dezembro de 2014, tinha 82 anos e não resistiu aos problemas respiratórios.

Fonte e foto: Clube Atlético Linense