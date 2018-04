Nesta terça-feira (03), o vice-prefeito, Carlinhos Daher, acompanhado do Superintendente da Sabesp, Antônio Rodrigues da Grela Filho, o Da Lua, esteve na cidade de Santos, litoral do Estado de São Paulo para participar do 62º Congresso Estadual dos Municípios.

A cidade de Lins e a Sabesp, foram contempladas com o prêmio de excelência na água, esgoto coletado e tratamento de água.

Há sessenta e dois anos ininterruptos, o Congresso Estadual de Municípios tem se caracterizado pela reunião anual de toda a classe política de nosso Estado. Durante cinco dias, ocorre a troca de experiências, de informações, articulações e análise dos assuntos mais emergentes, com presença do Governador do Estado, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Ministros, Secretários de Estado, Senadores e Deputados Federais e Estaduais.

O Superintendente da Sabesp parabenizou a todos os envolvidos por mais esta conquista, que deixa Lins em ótima situação, “Lins recebeu o prêmio de excelência por ter 100% de água tratada, 100% de esgoto tratado e 100% de coleta de esgoto, por isso, está sendo homenageada no Congresso Estadual dos Municípios”, afirma Da Lua.

O vice-prefeito parabenizou a Sabesp e toda equipe pelo trabalho realizado e destacou, “nosso papel é continuar trabalhando para oferecer à nossa cidade uma qualidade de vida melhor”, declara.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins