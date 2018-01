O vestibular da Univesp será realizado neste domingo (21), às 14h na FATEC. Os portões serão abertos às 13h e serão fechados às 14h, impreterivelmente.

Após o fechamento do portão, não será mais permitida à entrada de nenhum candidato, para evitar possíveis imprevistos, o candidato deverá chegar com antecedência de uma hora, podendo assim, procurar sua sala e carteira.

O vestibulando deve também acessar o site da Vunesp para consultar a área do candidato, conferindo se o nome e o número da sala em que está designado para fazer a prova estão na lista.

A responsabilidade da aplicação da prova, correção e divulgação dos resultados são de exclusividade da Vunesp.

O gabarito da prova será disponibilizado no dia 22 de janeiro e o resultado final dia 14 de janeiro no site da Vunesp.

As matrículas serão realizadas no próprio polo a partir do dia 15 de fevereiro, o início das aulas será no dia 26 de fevereiro.

A Brambilla irá disponibilizar dois horários de transporte coletivo na linha 3 (Pasetto/Bom Viver), com saída do terminal as 12 h e as 13 h, com destino ao local da prova, o retorno será para o terminal urbano as 16 h e as 17 h.

A Prefeitura de Lins deseja a todos os vestibulandos boa sorte e boa prova.

Para mais informações, acesse: www.vunesp.com.br ou ligue (11) 3874-6300

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação