Segue pronunciamento publicado no perfil do prefeito Edgar Souza:

“Uma grande noticia para a cidade nesta noite. Na tarde desta quarta-feira (07), estive em Brasília acompanhado do presidente do Clube Atlético Linense, José Hugo, do Delegado Licenciado e Assessor da secretaria de Meio Ambiente do Estado, Fernando Beato e do Deputado Guilherme Mussi, em audiência com o ministro dos Esportes, Leonardo Piciani para tratar da questão da arquibancada do nosso estádio Gilberto Siqueira Lopes , algo que tem trazido muita angústia e aflição aos torcedores atleticanos.

Na audiência, solicitada pelo deputado a nosso pedido, o Ministro se comprometeu com a liberação dos recursos para construção da arquibancada a inciar ainda neste ano. O Deputado Guilherme Mussi, se comprometeu em colocar uma emenda parlamentar no valor de R$

1.000.000 e lutar por mais emendas, a valor total da obra fica em torno de pouco mais de 2 milhões, enquanto isso o ministro ja trabalhara para a antecipação dos recursos para que possamos iniciar as obras ainda neste ano.

O ministro solicitou apenas que aguardássemos o descontingenciamento do orçamento. Pois o ministério sofre com toda a crise que abala o país, mas destacou que este descontingenciamento deve ocorrer nos próximos dias e que a pedido do deputado Guilherme Mussi de quem é muito amigo e entender a necessidade de nosso município, essa questão será uma prioridade para o ministério.

A população pode ficar tranquila que o ministério sera parceiro de nossa cidade nesta empreitada. Agradeço especialmente ao nosso querido amigo Fernando Beato por todo apoio em mais uma conquista para nossa cidade.”

O texto pode ser visualizado no seguinte Link .