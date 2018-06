Veículo roubado em Brasília é recuperado na Base Polícia Federal, em Guaiçara.Nesta madrugada, policiais Rodoviários Federais de Guaiçara abordaram o veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 FLEX, cor branca, conduzido por um homem de 50 anos. Segundo informações, durante fiscalização minuciosa constatou-se que o documento apresentado informava que o veículo era produto de roubo junto ao DETRAN. Os policias procederam vistoria dos caracteres identificadores do veículo e averiguaram que o número do chassi havia sido "pinado". Após a vistoria dos caracteres foi descoberto que o veículo se tratava de produto de roubo no município de Brasília/DF. O veículo foi roubado em 29/08/16, em Brasília/DF, às 12:30 horas.A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária em Lins/SP.

Publicado por J Serafim Show em Quarta-feira, 20 de junho de 2018