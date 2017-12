Na madrugada do dia 25 de novembro, as Equipes de Policiais Militares de Promissão, após obter conhecimento de um furto de veículo pela cidade, intensificaram o patrulhamento com vistas, vindo a deparar com o veículo ocupado por dois indivíduos trafegando pela rua Alberto Guerra, e no momento em que avistaram a viatura policial empreenderam fuga em alta velocidade, após abandonaram o veículo.

Porém na fuga os dois indivíduos deixaram cair os aparelhos celulares, dentro do veículo gol foi encontrado vários objetos, aparelho toca CD, caixas de som e módulos de som que a vítima e proprietária não reconheceu sendo dela. Pelo DP, durante a lavratura do B.O, compareceu outra vítima de interior de veículo reconhecendo a aparelhagem de som. Veículo e aparelhos entregues aos proprietários.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi