O COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Lins – lançou o edital para escolher a Marca Turística de Lins. O vencedor, além de obter o certificado de vencedor do Concurso “Marca Turística de Lins” e divulgação de seu nome e imagem em mídia falada e escrita, ganhará também 01 diária com acompanhante no Blue Tree Park Lins.

As inscrições para o Concurso da Marca Turística de Lins estarão abertas até o dia 20 de dezembro deste ano, às 18h. O Concurso tem por objetivo, a seleção de uma marca para o turismo de Lins – nome, logo e slogan -, que será o símbolo da promoção da atividade turística do município, elegendo a melhor proposta para promover a cidade.

O edital do concurso está disponível no site da Prefeitura de Lins, onde serão feitas as inscrições. Após o preenchimento do formulário de inscrição e envio de arquivos com a proposta da marca nos formatos exigidos no edital, bem como arquivo com o manual de identidade da marca, declaração de autoria e cessão de direitos autorais e apresentação de defesa técnica.

Será aceita apenas uma inscrição por candidato e o mesmo deverá se inscrever como pessoa física ou pessoa jurídica, não poderá se inscrever como ambas, pessoa jurídica e pessoa física.

As inscrições são totalmente gratuitas. Para realiza-las, é necessário acessar o link: https://www.lins.sp.gov.br/portal/servicos/68/Concurso-de-marca-tur%C3%ADstica

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins