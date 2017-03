A unidade da JBS em Lins (SP) está entre as 33 unidades do frigorífico que terão a produção de carne bovina parada por 3 dias. A empresa mantém 36 unidades no país e estima que a produção na rede caia 35% depois que alguns países disseram que não vão mais importar carne do Brasil. A assessoria ressaltou que a empresa não será fechada e que vai usar esses dias para treinamento.

A medida foi tomada depois que países da União Europeia, China e Coreia do Sul decidiram barrar temporariamente a compra de carne do Brasil, após a Operação Carne Fraca, deflagrada na sexta-feira (17) e que apontou irregularidades em frigoríficos pelo país. Nos últimos dias, a exportação de carne brasileira despencou.

Para próxima semana, a companhia irá operar em todas as suas unidades com uma redução de 35% da sua capacidade produtiva. Essas medidas visam ajustar a produção até que se tenha uma definição referente aos embargos impostos pelos países importadores da carne brasileira. A JBS ressalta que está empenhada na manutenção do emprego dos seus 125 mil colaboradores em todo o Brasil.

Apenas uma de Mato Grosso do Sul, uma em Mato Grosso e outra Bahia mantiveram a produção.

Fonte: G1

Foto: J. Serafim