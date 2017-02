Durante esta semana a Secretaria de Saúde, através da UBS do CAIC realizou uma ação com os agentes pelos bairros com foco na população em geral, conscientizando sobre a não violência e incentivando a paz e a saúde

De acordo com a Enfermeira responsável da unidade, Margarete Arrones, a violência é o que mais mata no mundo e o que mais leva os indivíduos a adoecer. “Fevereiro é o mês da prevenção à violência e nós estamos trabalhando a prevenção junto à população, com a entrega de panfletos e conversas”.

A UBS do CAIC vem realizando diversas ações de mobilização nos bairros de sua proximidade visando sempre o bem estar da população de Lins.