A Uesli – União das Escolas de Samba de Lins, com o apoio da Prefeitura e Câmara municipal realizará neste ano o Carnalins. O evento que terá entrada franca, será realizado nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, com shows das Escolas de Samba da cidade, que apresentarão seus sambas enredos, bateria, rainha de bateria, mestre sala e porta bandeira.

Na sequência das apresentações das Escolas, haverá também baile carnavalesco. A festa será realizada na Casa da Cultura a partir das 22h nos dias 25, 26 e 27 e no domingo (26) e na terça-feira (28), será a vez das crianças se divertirem com as matinês que terão início às 15h, onde também haverá premiação com a distribuição de troféus e medalhas.

Escolas

A novidade neste carnaval, será o Bloco União do Samba, ainda não filiado a União das Escolas. De acordo com Francisco Di Mauro Junior, a Prefeitura de Lins estará cedendo à Casa da Cultura e a infraestrutura do evento, onde será aplicado um valor máximo de R$ 30 mil. A UESLI estará recebendo como contrapartida das apresentações das Escolas de Samba associadas, a exploração total da Praça de Alimentação do local.

Confira a programação:

25/02/2017- Sábado:

22h: Apresentação do Bloco União do Samba

23h: Apresentação da Escola de Samba do Ribeiro

24h: Baile Carnavalesco – Animação Banda Assim Qé até às 3h

26/02/2017 – Domingo:

15h: Matinê – Animação Banda Feijoada

22h: Apresentação Escola de Samba Zona Sul

23h: Apresentação Escola de Samba Império do Parque

24h: Baile Carnavalesco – Animação Banda Cássio Melodia até às 3h

27/02/2017 – Segunda-feira:

22h: Apresentação da Escola de Samba do TK

22h30: Apresentação da Escola de Samba do Pasetto

23h: Apresentação da Escola de Samba do Rebouças

24h: Baile Carnavalesco – Animação Banda Gandaia até às 3h

28/02/2017 – Terça-feira:

15h: Matinê infantil – Banda Feijoada

Em seguida premiação com troféus e medalhas masculino e feminino, nas categorias: folião, fantasia e originalidade.