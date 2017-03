O evento cultural mais popular do ano aconteceu na Casa da Cultura e contou com grande presença de público.

No sábado de carnaval ( 24), se apresentaram as escolas de samba dos bairros Teisuke Kumassaka ( Bloco União do Samba) e Mocidade Independente do bairro do Ribeiro, o baile carnavalesco ficou por conta da Banda Assim que é.

No domingo(25), teve matinê com a banda Feijoada e a noite se apresentaram as escolas de samba Unidos da Zona Sul e Império da Parque, Cássio Melodia realizou o baile carnavalesco, na segunda (26), se apresentaram as escolas de samba do bairro Pasetto e Rebouças, fechando as apresentações das agremiações, em seguida baile carnavalesco com a Banda Gandaia.

Na terça (28), a matinê encerrou o Carnalins 2017, com premiações para as crianças.

Além de muita alegria, as escolas prestaram homenagens a personalidades da cidade, a escola de samba do bairro Teisuke Kumassaka homenageou o Prefeito de Lins Edgar de Souza e quase todas as escolas prestaram homenagens ao mestre Ziza (vereador) , falecido no ano de 2016.