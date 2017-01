A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, informa que a Unidade de Saúde Básica do Ribeiro, estará funcionando com dois médicos Clínico Geral, a partir das 16h, atendendo demanda espontânea somente da população de Lins.

De acordo com a Secretária Cláudia Nunes, a novidade vem para agregar no fluxo de atendimentos. “Além de estender o horário e beneficiar aqueles que trabalham em horário comercial, o atendimento na UBS do Ribeiro ajudará a aliviar os atendimentos do pronto socorro da Santa Casa”, afirma.