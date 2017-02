Na última semana a Secretaria de Saúde, através da BUS -Unidade Básica de Saúde do CAIC, realizou uma ação na luta pelo combate da hanseníase, voltada para a parcela da população atendida no local. De acordo com a enfermeira responsável Margareti Arrones, foi realizada uma buscativa e posteriormente, os casos suspeitos foram encaminhados aos dermatologistas.

Em março é realizado o mês de combate a esta doença, que tem o Brasil como número um em casos. “É uma doença que ainda existem muitos preconceitos e não é mais silêncios. Ela atinge a visão e articulações”, explica a enfermeira.

De acordo com informações da UBS, participaram da ação mais de 200 pacientes, que contaram com o toda equipe do local e também da Drª Daniela. Durante o evento foi distribuídos panfletos de conscientização, juntamente com a troca de informações sobre a doença.

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo principal agente etiológico é o Mycobacterium Leprae (M. Leprae). Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos, no entanto poucos adoecem. A doença atinge pele e nervos periféricos podendo levar a sérias incapacidades físicas. A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação obrigatória.