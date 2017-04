Nesta terça-feira (04), a Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Saúde, por meio da Unidade Básica José Dias dos Santos – CAIC, realizou ações voltadas à Saúde da Mulher. De acordo com a enfermeira responsável, Margarete Arrones, as ações aconteceram em parceria com o curso de enfermagem do Unisalesiano de Lins, através da Professora Ludmila e seus alunos, que conseguiram um ônibus especializado na Saúde da Mulher para realização de diversos exames e orientações.

Também foram realizados testes rápidos de HIV e sífilis, aferição de pressão, encaminhamento para diversos setores da saúde, como exame de mama e etc.

De acordo com Margarete, o objetivo foi não só a saúde física da mulher, por isso rodas de conversa com temas voltados para a violência doméstica também foram abordados. “As mulheres também receberam orientações de planejamento familiar e tiveram um momento de descontração onde puderam interagir com outras mulheres”, explicou a enfermeira, que afirmou ainda, que o intuito desses eventos é diminuir o índice de câncer do colo do útero, de mama e manter as mulheres mais informadas quanto a sua saúde.

