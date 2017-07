Dois casais de estrangeiros foram assaltados no início da tarde desta quarta-feira (5) na trilha que dá acesso ao Corcovado, na Zona Sul do Rio. Os dois homens foram esfaqueados e levados para o hospital.

Outro ferido, um turista polonês, seguia internado no Hospital Miguel Couto até o fim da tarde. O estado de saúde dele não foi divulgado. As duas mulheres não foram feridas, segundo as primeiras informações.

Policiais da Deat realizam diligências para apurar as circunstâncias e identificar a autoria do crime.

Casos de assalto a cariocas e turistas em trilhas têm se tornado frequentes no Rio. No fim do ano, 34 pessoas tiveram pertences levados na trilha que sai do Parque Lage até o Corcovado, morro onde fica no topo o Cristo Redentor, um dos principais cartões postais da cidade.