O Clube Atlético Linense está com tudo pronto para encarar nessa quarta-feira (17), às 19h30, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes o Santos Futebol Clube, pela primeira rodada do Campeonato Paulista Itaipava da Série A-1 de 2018.

Com uma excelente procura por ingressos para a referida partida da primeira rodada do “Paulistão” de 2018, prevê-se casa lotada no nosso estádio “Gilbertão” para o confronto contra o time praiano.

A Federação Paulista de Futebol já definiu o quarteto de arbitragem que irá apitar o jogo entre o Linense e o Santos:

Árbitro principal: Luiz Flávio de Oliveira

Árbitro assistente 1: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo

Árbitro assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira

Quarto árbitro: Cássio Luiz Zancopé

O Linense está integrado no Grupo A juntamente com o Corinthians, Ituano e Bragantino.

Fonte e foto: Calinense