As estreias distintas no Campeonato Paulista, Ponte Preta e Linense duelam neste domingo, a partir das 19h30, no Moisés Lucarelli, pela segunda rodada. Enquanto a Macaca tenta a segunda vitória após supreender o Corinthians no Pacaembu, o Elefante busca a reabilitação depois de perder do Santos em casa.