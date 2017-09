“Tudo indica que a intenção era matar os filhos e cometer suicídio. Queremos entender o motivo, se era para atingir a mulher de forma tão grave, e também entender a escolha do local para ter feito isso”, afirmou o delegado.

O pai de Rafael contou ao delegado que o filho tinha problemas conjugais e ciúmes da mulher e do novo emprego dela. A informação também foi confirmada pela própria mulher.

À Polícia Civil, ela relatou que depois da briga na manhã de sábado, foi trabalhar, em Orleans, no Sul do estado, onde a família mora. Os filhos estavam na casa da mãe dela. Rafael buscou as crianças, que tinham um aniversário. Segundo o delegado, eles não chegaram a ir na festa.