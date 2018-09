Um vídeo que circula em rede sociais mostra o momento em que uma onda invade a área costeira na ciade de Palu. A imprensa local não conseguiu confirmar a autoria e autenticidade do vídeo até o meomento, mas as imagens coincidem com os arredores de um shopping na cidade de Palu, e o funcionário de um museu na cidade confirmou ao jornal “Jakarta Post” que a área foi atingida, antes de a telefonia falhar. As comunicações na área no momento estão interrompidas, informa a agência Associated Press.

O porta-voz da agência de desastres disse que casas foram varridas e famílias foram dadas como desaparecidas.

“O corte nas telecomunicações e a escuridão estão dificultando os esforços para obter informações”, disse o porta-voz. “Toda capacidade nacional será usada e, amanhã de manhã, vamos mandar aviões Hércules e helicópteros para prestar assistência nas áreas afetadas pelo tsunami.”

A TV indonésia mostrou um vídeo de celular em que uma onda poderosa atinge Palu, com pessoas gritando e correndo com medo.

O aeroporto de Palu suspendeu as operações por 24 horas devido a danos causados ​​pelo terremoto, segundo a AirNav, que supervisiona o tráfego aéreo na Indonésia.

Mais cedo, informações preliminares indicavam que hvia uma morte e 10 feridos, além de dezenas de casas danificadas. Não há no momento, no entanto, um balanço oficial de vítimas.

Tragédia em Lombok