A discussão começou depois de uma pergunta sobre a caravana de migrantes latino-americanos que se aproximava dos EUA, quando Acosta perguntou Trump se ele achava que tinha “demonizado” os migrantes.

“Acho que você deveria me deixar comandar o país, e administrar a CNN e, se você fizer isso bem, sua audiência seria muito melhor”, disse o republicano.

Depois que Acosta tentou emendar uma pergunta sobre a investigação de suposto conluio com a Rússia para influenciar a eleição de 2016, Trump se irritou: “Isso é o suficiente. É o bastante. É o bastante. Com licença, isso é o suficiente”, disse e observou que “não estava preocupado com nada” porque a investigação era “uma farsa”. “Já basta. Largue o microfone”, disse em seguida.