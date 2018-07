O presidente Donald Trump advertiu nesta segunda-feira (23) o presidente iraniano, Hassan Rohani, que “não volte nunca mais a ameaçar os Estados Unidos” se não quiser “sofrer consequências históricas”. A declaração de Trump é uma resposta a um discurso de Rohani, que recomendou a Washington “não brincar com fogo”.”Ao presidente iraniano Rohani: Nunca mais volte a ameaçar os Estados Unidos ou sofrerá consequências como as que poucos sofreram antes na história”, escreveu Trump na sua conta do Twitter. O líder americano acrescentou: “Já não somos um país que aguentará suas palavras de violência e morte. Seja cauteloso!’.”

Poucas horas depois, a agência estatal iraniana Irna minimizou as mensagens de Trump, descrevendo-as como uma reação passiva aos comentários de Rohani.

Relações tensas

Em maio, Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear multilateral de 2015, firmado pelo seu antecessor, Barack Obama, em uma das mais contundentes decisões de sua política externa desde o início do seu mandato. O acordo previa que o Irã se comprometeria a limitar suas atividades nucleares em troca do alívio em sanções internacionais.

O presidente americano, que acusou o Irã de ser “o principal Estado patrocinador do terrorismo”, afirmou que o país trapaceava o acordo para desenvolver seu programa nuclear e voltou a impor sanções a Teerã.

As novas sanções, que entrarão em vigor em agosto, tentam atingir os programas de mísseis balísticos e influência regional do Irã – ameaçando prejudicar ainda mais a já maltratada economia iraniana.

‘Mãe de todas as guerras’

No domingo (22), Hassan Rohani tinha pedido a Washington “para não brincar com fogo”, já que começar um conflito com Teerã representaria “a mãe de todas as guerras”.

Dirigindo-se ao presidente americano, Rohani deu um conselho: “Não brinque com a cauda do leão, porque você irá lamentar”, uma expressão em farsi equivalente a não brincar com fogo.