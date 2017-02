O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o FBI de ser “incapaz” de conter vazamentos de dados de segurança nacional e de encontrar os responsáveis. Em sua conta no Twitter, Trump usou palavras duras contra a agência federal de investigações do país.

“O FBI é totalmente incapaz de barrar os vazamentos de segurança nacional que ocorrem no nosso governo há muito tempo. Eles não consegue nem encontrar os responsáveis dentro do próprio FBI. Estão sendo fornecidas à mídia informações secretas que podem ter um efeito devastador nos EUA. ENCONTREM AGORA”, escreveu o presidente, em dois posts separados.

A administração Trump está na defensiva frente a acusações de relações inadequadas com a Rússia. Várias investigações estão em andamento sobre o assunto, incluindo uma pelo FBI. Envolvido no caso, o conselheiro de segurança nacional de Trump, Michael Flynn, teve que renunciar na semana passada.

A maioria das acusações contra o presidente republicano e sua comitiva vieram da imprensa, citando fontes do governo anônimas.

Os tuítes de Donald Trump coincidem com uma reportagem veiculada nesta manhã pela CNN sobre a rejeição pelo FBI a uma demanda da Casa Branca, que queria que a agência negasse publicamente as informações da imprensa referentes a supostas comunicações entre a equipe de Trump e possíveis espiões russos durante a campanha eleitoral do ano passado.

O presidente americano já havia ameaçado na semana passada com “pegar” os responsáveis pelos vazamentos para a imprensa, após as revelações dos contatos entre membros de sua campanha e a inteligência russa.



Fonte: G1