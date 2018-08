A Triunfo Transbrasiliana, Concessionária que administra o trecho paulista da BR-153 inicia, a partir desta segunda-feira, 06, uma nova campanha de educação e conscientização dos usuários que trafegam na rodovia. Com a mensagem “Lixo tem lugar certo! Não jogue lixo na rodovia. Respeite o meio ambiente e evite acidentes”, a campanha, que irá durar todo o mês de agosto, tem o objetivo de conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância de não jogar lixo nas rodovias.

A iniciativa vai contar com a distribuição de 30 mil sacolinhas de câmbio, cartazes fixados nas cabines das quatro praças de pedágio, divulgação de peças no site institucional (www.triunfotranbrasiliana.com.br) e na conta do Twitter da Concessionária (@br153sp).

Segundo Wilson Scalfi, engenheiro ambiental da Concessionária, aproximadamente 04 toneladas de resíduos são recolhidos por mês na rodovia, entre embalagens, sacos plásticos e materiais como copos, latas, vidros, orgânicos, ressolagem entre outros. “É preciso conscientizar e educar os usuários de que a rodovia não é lugar de lixo. Arremessar resíduos pela janela representa risco de acidentes, prejuízo para o meio ambiente, além de ser infração grave”, afirma.

A ação da Concessionária visa não só reduzir os riscos de acidentes e a poluição do meio ambiente, mas também alertar para a importância da reciclagem. Nas sete Bases de Serviços Operacionais da Triunfo Transbrasiliana (Nova Granada, São José do Rio Preto, Ubarana, Guaiçara, Marília, Ocauçu e Ribeirão do Sul), existem lixeiras de coleta seletiva e bituqueiras. Nestes locais o usuário pode descartar o lixo da viagem corretamente e aproveitar fazer uma pausa para tomar um café, água, ir ao banheiro, utilizar o wi-fi gratuitamente, retirar uma sacolinha de câmbio e obter informações da rodovia. Nas quatros praças de pedágio (Onda Verde, José Bonifácio, Lins e Vera Cruz), e na sede Administrativa, em Lins, também existem lixeiras coletoras à disposição dos usuários.

O respeito ao meio ambiente está entre os valores da Triunfo Transbrasiliana, permeando suas atividades em todos os setores e regiões onde atua. Como resultado deste comprometimento, a empresa possui certificações nas normas ISO 9001, ISO14001 e OHSAS 18001, respectivamente Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho.

Outras consequências

O lixo orgânico, como restos de comida deixados em sacos plásticos, é altamente prejudicial à fauna lindeira das rodovias. Ao procurar alimentos nos acúmulos de lixo depositados próximos das pistas, muitos animais acabam ingerindo objetos plásticos, levando à morte por sufocamento. Em busca destes resíduos, eles podem provocar acidentes, já que invadem as pistas, podendo ocasionar o seu atropelamento.

Os resíduos também prejudicam a saúde das comunidades. Eles atraem insetos, ratos e até escorpiões. Com as chuvas, esses materiais dispensados incorretamente podem servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e febre chikungunya. Além disso, podem prejudicar o sistema de escoamento da água da chuva, resultando no entupimento de bueiros e acúmulo de água.

Jogar lixo na rodovia é infração grave de acordo com o código de trânsito brasileiro, prevê multa, além de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

Assessoria de Comunicação da Triunfo Transbrasiliana

Pricilla Ratto | Bruno Anacleto

(14) 3533-2959 ou (14) 99788-3991 | (14) 99151-3177

imprensa@triunfotransbrasiliana.com.br

www.triunfotransbrasiliana.com.br