Inédita no estado de São Paulo, a exposição Brinquedos Órfãos faz parte da programação da Concessionária

Em alusão a Semana Nacional de Trânsito, a Triunfo Transbrasiliana juntamente com Instituto Triunfo, Instituto Paz no Trânsito – Iptran e Unisalesiano realiza a Semana de Educação para o Trânsito. Com programação entre 11 e 14 de setembro envolvendo universitários e exposição aberta à comunidade, a iniciativa promove reflexão sobre a mudança de comportamento ao volante.

Pela primeira vez no estado de São Paulo, a exposição Brinquedos Órfãos será realizada na cidade de Lins. Promovida pelo Instituto Triunfo e apresentada pela Triunfo Transbrasiliana, a proposta resgata por meio de objetos infantis histórias de crianças que perderam a vida em acidentes de trânsito. A mostra, aberta a visitas gratuitas na entrada principal do Unisalesiano, gera reflexão sobre as possíveis consequências de atitudes imprudentes no trânsito. A exposição terá também um simulador de direção que coloca o motorista em temporais, neblina, além de direção sob o efeito de álcool.

Nos dias 13 e 14 de setembro a consciência no trânsito será tema de um talk show promovido com alunos do Unisalesiano, com participação da psicóloga do Iptran, Chaiane Marcelo e Rausis. O evento reunirá 600 jovens universitários que debaterão com especialistas suas experiências no trânsito, comportamentos de risco e como motoristas conscientes podem causar um impacto positivo na sociedade.

A programação conta ainda com exposição de veículos envolvidos em acidente e explicação sobre cada situação de risco que o motorista pode estar envolvido, como, por exemplo, beber antes de dirigir, não usar o cinto de segurança ou a cadeirinha infantil e não respeitar o limite de velocidade.

Tradicionalmente realizada entre 18 e 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito neste ano tem como tema “Minha escolha faz a diferença no trânsito”. A Triunfo Transbrasiliana reforça esta ideia e trabalha para reduzir número de vítimas no trânsito, contribuindo para um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU que busca reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas até 2020.

Serviços:

Exposição Brinquedos Órfãos – Entrada gratuita

Local: Unisalesiano – Dom Bosco 265, Vila Alta – Lins/SP

Data: Entre 11 e 14 de setembro

Data: Dia 11/09: das 19h às 21h30min

De 12 a 14/09: das 9h às 12h e das 19h às 21h30min

Triunfo Transbrasiliana

A Transbrasiliana Concessionária de Rodovia é responsável, desde fevereiro de 2008, pela administração de mais 321,6 km* da BR-153, a quarta maior rodovia do Brasil. A Companhia gerencia o trecho que se inicia na divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo no município de Icém (km 0) e termina na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná, no município de Ourinhos, (km 347,7). No dia 5 de janeiro de 2015 a Triunfo Participações e Investimentos assumiu a operação da rodovia, passando a chamar Triunfo Transbrasiliana.

*Os 25.2 km no município de Marília estão sob jurisdição do DER/SP.

Instituto Triunfo

O Instituto Triunfo promove o alinhamento entre a atuação social e o cotidiano das operações da Triunfo Participações e Investimentos. A entidade tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades que acolhem os negócios da Companhia através do apoio e da execução de projetos em três eixos estratégicos: Educação e Cidadania, Cultura e Proteção à Infância.

