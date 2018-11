Campanha “Que brinCadeira é essa?” tem o objetivo de dar dicas e orientações sobre o uso correto dos equipamentos de segurança nos carros

Todos sabem que os equipamentos de segurança para crianças (bebê-conforto, cadeirinha e assento elevado) são importantes para proteger os pequenos no trânsito. Por isso é importante observar os detalhes durante a escolha e instalação desses equipamentos, uma vez que 8 em cada 10 são utilizados incorretamente por falta de orientação. Pensando nisto, a Triunfo Transbrasiliana está apoiando a campanha “Que BrinCadeira é essa?”, que instrui os usuários da rodovia e de toda a sociedade sobre o uso correto das cadeirinhas para o transporte de crianças menores de dez anos de idade.

A campanha educativa coordenada pelo Instituto Triunfo, consiste na ampla divulgação do site www.institutotriunfo.com/quebrincadeiraeessa, além da distribuição de folhetos informativos nas praças de pedágio e informações nas rede sociais. As peças que compõem a campanha trazem informações detalhadas e personalizadas para cada faixa etária, peso e altura de criança, sobre a compra, instalação, ajuste do cinto e adaptação ao uso dos equipamentos. O site conta também com vídeos, perguntas frequentes e um espaço de interação entre as famílias, em que podem compartilhar depoimentos em que contam as brincadeiras ou o que disseram para os pequenos de forma a superar a resistência inicial das crianças no uso destes equipamentos.

O objetivo da mobilização, que vai se estender por todo o verão, é disponibilizar para o maior número possível de famílias informações detalhadas e personalizadas para cada idade. “Essa é uma campanha que representa o nosso propósito de trabalho, que é o cuidado com os usuários das rodovias”, comenta Liza Valença, coordenadora do Instituto Triunfo.

O uso correto dos equipamentos de segurança (bebê-conforto, cadeirinha, o assento de elevação e do cinto de segurança de 3 pontos) aumenta em 71% a probabilidade da criança superar com vida uma colisão. No entanto, especialistas apontam que 8 em cada 10 desses equipamentos são utilizados incorretamente. Além disso, de acordo o artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não usar cadeirinha é considerado uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira.

Site “Que brinCadeira é essa?”

O site www.institutotriunfo.com/quebrincadeiraeessa conta com vídeos e textos, dicas básicas, perguntas frequentes e um espaço de interação das famílias, em que podem compartilhar depoimentos de como fizeram para superar a resistência inicial dos filhos no transporte de forma segura nas cadeirinhas. Em parceria com a Burigotto, empresa especializada na produção de carrinhos de bêbes, os visitantes do site poderão concorrer ao sorteio de um bebê-conforto, cadeirinha ou um assento elevado.

Para participar, basta acessar a home do site e fazer um teste rápido sobre segurança no carro para crianças e se cadastrar. As inscrições vão de 14 de novembro até 24 de janeiro de 2019.

Instituto Triunfo

O Instituto Triunfo trabalha para que as empresas investidas pela Triunfo Participações e Investimentos gerem benefícios sociais e incentivem o desenvolvimento sustentável das localidades que as acolhem, identificando e viabilizando oportunidades de ampliação do legado social em três eixos estratégicos: Educação e Cidadania, Cultura e Proteção à Infância. A entidade atua como elo entre a atuação social e o cotidiano das operações da Companhia. www.institutotriunfo.com

Triunfo Transbrasiliana

A Transbrasiliana Concessionária de Rodovia é responsável, desde fevereiro de 2008, pela administração de mais 321,6 km* da BR-153, a quarta maior rodovia do Brasil. A Companhia gerencia o trecho que se inicia na divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo no município de Icém (km 0) e termina na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná, no município de Ourinhos, (km 347,7). No dia 5 de janeiro de 2015 a Triunfo Participações e Investimentos assumiu a operação da rodovia, passando a chamar Triunfo Transbrasiliana.

*Os 25.2 km no município de Marília estão sob responsabilidade da Concessionária Entrevias.

Triunfo Participações e Investimentos

A Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) é uma das principais empresas brasileiras do setor de infraestrutura com forte atuação nos segmentos de concessões rodoviárias, administração portuária e aeroportuária e energia. De capital aberto, está listada no Novo Mercado, nível mais alto de Governança Corporativa da BM&FBovespa.

A companhia administra 2.140,5 quilômetros de rodovias no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, por meio das concessionárias Concer, Triunfo Concepa, Triunfo Econorte, Triunfo Concebra e Triunfo Transbrasiliana. Em energia, a Triunfo detém 50,1% da Tijoá, a concessionária responsável pela operação e manutenção da Usina Hidrelétrica Três Irmãos, no estado de São Paulo. A companhia também possui 23% da Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Campinas – Viracopos.

