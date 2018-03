De acordo com informações da polícia, o grupo falsificava cartelas com espaços em branco. Dentro de potes eles tinham carimbos com todos os números. Conforme o locutor ia sorteando os números, os golpistas preenchiam as cartelas.Dois homens e uma mulher foram presos por policiais que estavam disfarçados. A investigação começou há 20 dias, quando o mesmo grupo ganhou uma moto em um bingo organizado por um asilo.

Fonte e foto: G1