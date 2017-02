Na manhã de quarta-feira (08), foi realizado na Casa da Cultura um treinamento e reciclagem da Brigada de Incêndio, organizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Diretoria de Cultura.

Participaram do evento mediado pelo instrutor Valdir Moreira da Silva, que é 2° Tenente da Reserva, toda equipe da Diretoria de Cultura, da SEMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e também do e Cemic – Centro de Estudos do Menor e Integração da Comunidade.

De acordo com o Secretário de Esportes Luiz Henrique Ramos, o objetivo desse treinamento é passar instruções aos funcionários que atuaram nos jogos do linense, carnaval e eventos da Prefeitura. “È importante que os funcionários e colaboradores possam agir adequadamente em situação de incêndio, tanto nas dependências públicas ou em eventos onde a Prefeitura atua”, explicou.