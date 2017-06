O técnico Altair Coimbra, natural de Bom Despacho (MG), decidiu aceitar a proposta para comandar o Clube Atlético Linense na Copa Paulista de 2017, onde em 2015, Altair foi peça importante como auxiliar técnico na conquista inédita da competição esportiva.

No Campeonato Paulista de 2016 da Serie A-1, Altair foi auxiliar técnico do treinador Moacir Junior, com o qual vem trabalhando junto há vários anos. A parceria Moacir Junior/Altair Coimbra mais uma vez deu certo e conseguiram manter o Elefante na elite do Campeonato Paulista da Serie A-1, recordando que nesse ano, seis times foram rebaixados à serie A-2, resultando com isso numa redução do número de clubes participantes na elite do Paulistão em 2017.

Tido como uma pessoa tranquila, estudioso e bastante aplicado no seu trabalho, Altair é um treinador de poucas palavras mas ao mesmo tempo dialogante com os seus atletas. O “bom-despachense” Altair Coimbra explica como surgiu a proposta do Clube Atlético Linense para o comando do Linense:

“ A proposta do Linense surgiu na sequência de um trabalho sério e honesto que foi feito em 2015 e 2016, primeiro na brilhante campanha com o Moisés na Copa Paulista e depois com o Moacir no Paulistão de 2016. A diretoria do Clube Atlético Linense decidiu fazer essa proposta e me convidar para assumir o cargo de treinador para a Copa Paulista de 2017. Tecnicamente eu me considero devidamente capacitado para assumir essa função de técnico e com o clube me dando as devidas condições para fazer um bom trabalho, acredito que podemos estar confiantes em repetir a boa campanha de 2015,” comentou Altair.

Já com uma semana de trabalhos efetuados, Altair Coimbra faz uma avaliação positiva do que tem sido realizado nos treinamentos do time:

“ Estamos com uma estrutura boa, onde no período que antecedeu o inicio dos trabalhos estive mesmo que á distancia, em contato direto e constante com a diretoria e o departamento de futebol. Fomos tranquilamente fazendo as contratações que achamos interessantes para esta primeira fase da Copa Paulista. Obviamente que os atletas que começaram os trabalhos não estavam na sua melhor forma física, o que é perfeitamente normal que isso aconteça. Mas o preparador físico Murilo está trabalhando bastante com os jogadores para que eles alcancem o pico de sua melhor performance. Em termos de estrutura técnica, de organização de um plantel competitivo, nós temos já um grupo de jogadores bastante interessantes e até à estreia devemos trazer mais algumas contratações pontuais”.

Altair Coimbra foi bastante claro sobre o objetivo principal da participação do Linense na Copa Paulista de 2017:

“Não estamos pensando se o Linense já tem garantida a vaga na serie D de 2018; nós não temos outro objetivo que não seja repetir o feito de 2015, a conquista do titulo da competição. Conversei com os atletas á respeito, onde lhes dei o exemplo da história do Linense e dos resultados alcançados entre 2015 e 2017; foi campeão da Copa Paulista, teve a participação pela primeira vez na Copa do Brasil; um bom paulista de 2016 e agora em 2017, alcançou pela primeira vez as quartas de final do Paulistão. Então por tudo isso, a torcida atleticana não vai esperar menos que um bicampeonato e a nossa ideia é entrarmos muito fortes para buscarmos esse resultado”, fechou o treinador Altair Coimbra.

O Elefante da Noroeste fará a sua estreia fora de casa, jogando na Arena da Fonte, Araraquara, dia 8 de julho, ás 17h00, onde irá defrontar o time da Ferroviária, em partida que será valida para a segunda rodada da Copa Paulista de 2017.

O Clube Atlético Linense está inserido no Grupo 01, juntamente com o Rio Claro, Ferroviária, Noroeste, Velo Clube e Penapolense.

Fonte e Foto: Calinenense