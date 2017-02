O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo marcou uma nova eleição para a escolha de prefeito e vice em Cafelândia (SP). O candidato mais votado em outubro, Luís Otávio Conceição (PSDB), teve o registro da candidatura negado por ter sido condenado por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. A nova eleição será no dia 2 de abril.

Desde o dia primeiro de janeiro deste ano, o presidente da Câmara de vereadores, Adilson Cirilo de Paula (PMDB) está ocupando o cargo de prefeito. Luís Otávio Conceição, que agora está inelegível, informou que não iria recorrer, nem se manifestar sobre a decisão.

As convenções para a escolha de candidatos e formação de coligações serão no período de 23 a 28 deste mês. Já os requerimentos de registros de candidatura deverão ser apresentados à Justiça Eleitoral pelos partidos e coligações até as 19 horas do dia 3 de março. Após essa data, as propagandas eleitorais estarão liberadas, conforme os prazos fixados no calendário em todas as suas modalidades.

A partir de 3 de março até a diplomação dos eleitos, o cartório da 31ª zona eleitoral de Cafelândia funcionará aos sábados, domingos e feriados.



