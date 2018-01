Nas imagens divulgadas nesta segunda-feira, Warley caminha em uma rua pelo bairro de Manaíra. Logo em seguida, o suspeito passa correndo atrás dele. O caso acontece no cruzamento da rua Umbuzeiro com avenida São Gonçalo. O vídeo mostra ainda o suspeito lavando as mãos, após supostamente desferir os golpes de faca na vítima, e o carro de Warley indo embora do local.

Em outro vídeo de uma câmera de segurança divulgado pela polícia, pouco depois do crime Warley para o carro em frente a um edifício residencial e caminha lentamente para pedir ajuda. A gravação mostra o ex-jogador descendo do carro com algo na mão e caminha até a portaria do edifício.No prédio mora Cláudio Santos, amigo do diretor do Botafogo-PB, que ajudou no socorro e o levou para o Hospital de Trauma. Warley chega de carro ao prédio onde mora o amigo, às 3h46, e desce até a portaria. Dez minutos depois, ele sai do prédio em outro carro, sendo levado para o Hospital de Emergência e Trauma. Warley foi encaminhado imediatamente para o bloco cirúrgico, onde passou por uma primeira cirurgia. No mesmo dia, ele foi transferido para um hospital particular.

Ex-jogador agradece apoio