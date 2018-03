No sábado (24), será realizada a tradicional Festa da Páscoa – Pedrinho & Amigos. O evento será das 9h às 11h, na Rua Paulo Lusvarghi, próximo a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Rebouças.

No local haverá além de distribuição de chocolates para crianças, atividades diversas de recreação e saúde, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e diabetes. Além disso, a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer realizará ações com cama elástica, distribuição de pipoca e algodão-doce, cachorro-quente, refrigerante e distribuição de chocolate.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Lins, Sabesp e demais parceiros. Para colaborar com a doação de chocolates e refrigerantes, basta entrar em contato com o responsável, Pedrinho, pelo telefone (14) 98142-5363 ou (14) 3523-1099.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.