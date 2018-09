Na quinta-feira (06), a Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria de Educação e Coordenadoria de Cultura, realizará o tradicional Desfile Cívico em comemoração ao dia 7 de setembro, às 19h30, na Praça Joaquim Piza, localizada na Rua Olavo Bilac.

O desfile contará com a participação de diversas entidades e instituições do município, bem como o 37º BIL e o Clube Lendário de Carros Antigos de Lins, os quais farão a abertura e o encerramento, respectivamente.

Além disso, na sexta-feira (07), acontecerá o tradicional Hasteamento dos Pavilhões, na Praça Joaquim Piza, às 08h, com a presença da banda de música do 37º BIL e autoridades do município.

Não será permitida qualquer manifestação política ou partidária, principalmente em identificação de objetos.

É necessário que o transporte escolar envie o ofício de solicitação à Secretaria de Educação indicando a quantidade de pessoas.

Para ir até o ponto de concentração, as entidades deverão seguir o que está indicado no mapa enviado às mesmas.

Para maiores informações ou dúvidas os telefones para contato são (14) 3522-3032 ou (14) 3533-4250, ramal 4293.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins