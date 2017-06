No dia 6 de agosto acontecerá o tradicional concurso de beleza Miss Nikkey Lins e Região 2017, fazendo parte da programação da 10ª Semana da Cultura Japonesa de Lins e 5º Lins Fest, na Arena do Hotel Blue Tree Park Lins.

De acordo com a organização do evento, o objetivo do concurso é promover a integração de descendentes nipônicos de várias cidades, divulgar a beleza nipo-brasileira, preservando e divulgando a cultura japonesa.

A vencedora do concurso será classificada para disputar o título de Miss Nikkey São Paulo 2018, que será realizado em meados de julho de 2018.

Podem participar garotas com ascendência japonesa de qualquer grau, inclusive mestiças com ascendência japonesa, de 15 a 30 anos de idade. Para participar, basta entrar no site www.missnikkey.com.br , clicar em São Paulo, preencher o cadastro e anexar fotos até o dia 10/07/2017, as candidatas pré-selecionadas serão contatadas e receberão instruções detalhadas.

