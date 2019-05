O toureiro Morante de la Puebla entrou no centro de uma discussão na Espanha após passar um lenço na testa de um touro momentos antes de ele ser abatido durante uma tourada ocorrida na sexta-feira passada (10), em Sevilha.

Morante de la Puebla, de profesión, psicópata.

Se sacó un pañuelo del bolsillo para secar las lágrimas del toro al que estaba torturando.

Y esto es ARTE?

BIBA ESPAÑISTAN!!!#ThisIsTheRealSpain#marcaespaña #FelizDomingo#ShameOnSpain #FemXarxa



Críticos das touradas – evento que já costuma estar na mira de defensores de animais na Espanha e no mundo – acusaram o toureiro de “hipocrisia”, “sadismo” e de promover uma “humilhação” do touro prestes a ser abatido.

Do outro lado, os defensores do evento diziam que o gesto de Morante honrou o touro antes do abate. Inclusive, vários dos presentes na tourada em Sevilha aplaudiram o gesto.

Houve quem interpretasse que Morante enxugava as lágrimas do touro. Entretanto, segundo o jornal “El País”, o toureiro homenageou o antecessor Joselito el Gallo, morto em 1920. Joselito tinha o costume de passar um pano sobre a testa do animal antes de ele morrer.

Morante já recebia críticas por fazer publicamente campanha ao partido nacionalista VOX durante as eleições espanholas.

Protestos contra touradas

Ativistas pró-direitos dos animais protestaram contra as touradas no domingo (12) em frente à prefeitura de Madri, na Espanha.

O protesto foi organizado pelo grupo AnimaNaturalis, que atua na Espanha e na América Latina e acredita que as corridas de touro são um abuso contra os animais.

