Na tarde de ontem 31/01 durante fiscalização pela SP-333, km 255, municipio de Guarantã, a equipe TOR R-02104 durante abordagem a um ônibus interestadual, após vistorias no ônibus localizaram quatro, revólveres de calibres 38, sobre a poltrona do passageiro da poltrona de N*40, o qual assumiu que estava transportando as armas da cidade de Foz de Iguaçu/PR até Belo Horizonte/MG, e que receberia R $1.000,00 reais pelo transporte; em ato contínuo, verificou-se também, através de entrevista e confronto de passagens, que o passageiro da poltrona de N*2, também viajava junto com o da poltrona de N*40; tendo as passagens sido compradas juntas na ida e no mesmo horário na volta, além da importância de R $1.000,00 reais que seria paga ao passageiro de N*40, confirmando a ligação entre os dois. Ocorrência foi encaminhada à Delegacia de polícia de Guarantã, onde os indiciados foram autuados em flagrante, ficando à disposição da justiça.



Fonte: J Serafim