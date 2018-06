A Polícia Militar Rodoviária (TOR), fez nova apreensão de drogas nesta quarta-feira (27), na rodovia Prefeito Américo Augusto Pereira (SP-333), em Guarantã.

O trecho é bastante utilizado por traficantes e o policiamento vem desarticulando vários transportes de entorpecentes.

Os mais recentes, com grande quantidade apreendida, aconteceram nos dias 16 e 18 de abril.

A quantidade de maconha apreendida nesta quarta-feira (27), foi de 799 tijolos de maconha somaram 632 quilos da droga.

Fuga pela mata

Segundo a PM, a abordagem ocorreu em uma Saveiro de cor preta, com emplacamento do estado do Paraná. O condutor chegou a desobedecer a ordem de parada e acelerou.

Segundo a polícia, por pouco um dos PMs não foi atropelado. Houve perseguição e os ocupantes abandonaram o veículo no acostamento e seguiram fuga na mata ali existente.

Ainda de acordo com o policiamento, houve buscas a pé, por cerca de mil metros, dentro da mata, sendo possível prender o condutor e o passageiro. No veículo foi localizado grande quantidade de maconha na caçamba e atrás dos bancos.

A dupla disse que pegou o veículo já carregado em Londrina (PR) e ambos levariam a droga para Ribeirão Preto (SP). Por este serviço eles alegaram que receberiam R$ 5 mil cada um.

Ocorrência foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária de Lins, onde a droga seria contabilizada e os indivíduos presos.

Fonte e Fotos: Jserafimshow