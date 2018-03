Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária, por meio do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR),

apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (15), um caminhão carregado com caixas de cigarros contrabandeados, em Guarantã.

De acordo com a PM, os policiais realizavam fiscalização no quilômetro 272 da rodovia Leonor Mendes de Barros (SP-333), quando abordaram o caminhão modelo VW/24.220, com placas de Juiz de Foras (MG). O condutor do veículo transportava 180 mil maços de cigarro.

Ainda segundo a PM, o caminhão foi abastecido com a mercadoria em alguma cidade do Paraguai.

O veículo apreendido e o motorista foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Bauru.

Fonte e foto: J Serafim Show