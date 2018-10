Nesta manhã de Sexta-feira (5), policiais militares rodoviários TOR, apreendeu 22 tijolos de maconha com um homem na SP 33 em Guarantã.

Segundo informações ônibus interestadual foi parado após uma revista no compartimento de cargas, foi visualizado “tralhas de peão”, (uma sacola grande com todos os aparatos: freio, laços, calça de couro, estribos e por cima de tudo um arreio de montaria em cavalo), tudo muito amarrado com tiras de couro, o que dificultava o acesso ao conteúdo da tralha; porém após conseguirem cortar as amarras, foi localizado vários tabletes de maconha.