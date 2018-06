O chefe interino de polícia do condado de Anne Arundel, William Krampf, informou ainda que o jornal tinha recebido ameaças através de redes sociais nos últimos dias, algumas delas feitas nesta própria quinta. As ameaças indicavam intenção de violência, mas não indicavam nenhuma pessoa como alvo específico.Segundo a CNN, o atirador foi encontrado escondido debaixo de uma mesa e a arma estava no chão. Também no chão, mas na entrada do prédio, foi encontrado um pacote contendo um líquido inflamável.Em uma entrevista posterior, Davis disse que a redação estava “como uma zona de guerra”, uma situação que seria “difícil de descrever”.

Davis disse que ele e outros colegas ainda estavam se escondendo sob suas mesas quando o atirador parou de atirar. “Eu não sei por quê. Eu não sei por que ele parou ”, disse.Às 16h30 (de Brasília), a polícia do condado de Anne Arundel — onde fica a cidade de Annapolis — anunciou pelo Twitter que fazia buscas na sede do jornal. O edifício foi esvaziado.

Imagens da TV mostraram pessoas saindo do prédio com as mãos para cima, com policiais dirigindo-as para um estacionamento enquanto agentes entravam no edifício.

O tenente Ryan Frashure, porta-voz da polícia, declarou que as autoridades estavam fazendo de tudo para retirar as pessoas com segurança. Ele citou outros perigos possíveis, como bombas e atiradores.

Por precaução, os policiais também fizeram ronda na redação do “Baltimore Sun”, outro jornal do estado americano de Maryland, proprietário do “Gazette”.

Sem lugar para violência