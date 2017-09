O nosso craque Thiago Humberto realizou na passada quarta-feira,20, uma artroscopia, um procedimento cirúrgico que permite ao médico olhar diretamente para as estruturas de dentro da articulação, como os ligamentos, a cartilagem e outras estruturas.

Este procedimento médico pode ser usado tanto para diagnosticar, quanto para realizar o reparo de um problema articular; foi o caso de Thiago.

Segundo o fisioterapeuta Diego Cano, responsável pelo Departamento Médico do Clube Atlético Linense, a cirurgia removeu a parte lesionada do menisco do atleta Thiago Humberto, permitindo que após esse procedimento médico se conseguisse abrir a amplitude dos movimentos da perna, voltando ao seu normal movimento biomecânico.

Ainda segundo o fisioterapeuta, a cirurgia decorreu perfeitamente, sem qualquer complicação e agora haverá um período de recuperação do Thiago de cerca de 5 semanas.

O Clube Atlético Linense deseja ao Thiago Humberto a sua rápida recuperação.

Fonte e foto: Calinense