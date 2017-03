Hoje, sexta-feira (10/03), quando o Clube Atlético Linense entrar no campo do estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, para enfrentar o São Bento pela oitava rodada do Paulistão de 2017, o meia Thiago Humberto realizará o seu jogo número 50 com a camisa do Elefante da Noroeste.

Thiago Humberto ganhou destaque na categoria de base do Grêmio Barueri, onde na Copa São Paulo de Futebol Junior de 2006, foi um dos grandes destaques da competição. Em 2009, após realizar um bom desempenho no campeonato paulista e no Brasileirão desse ano, o atleta acertou com o Sport Club Internacional (RS).

Em 14 de julho de 2015, Thiago Humberto fechou contrato com o Clube Atlético Linense, clube de sua cidade natal e com o qual mantém vinculo contratual até à presente data:

“Não sabia sinceramente que na próxima sexta-feira, quando for para dentro de campo em Sorocaba, será o meu jogo número 50 com a camisa do Linense. Tudo passa muito rápido no futebol e já quase estou fazendo dois anos com contrato com o time da cidade onde nasci e isso é muito bom e importante para mim e para a minha família. Me sinto muito bem aqui, consegui ficar na história do clube com a conquista da Copa Paulista de 2015 e estou realizando mais um campeonato paulista da primeira divisão. E quem sabe se vou fazer o jogo 100 com a camisa do elefante”, comentou o meia atleticano.

O Linense entra em campo na próxima sexta-feira (10), às 19h00, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, para defrontar o São Bento, em mais uma rodada do Campeonato Paulista Itaipava de 2017.

O “Elefante” ocupa o segundo lugar do Grupo B com 10 pontos, chave que é liderada pelo São Paulo F.C. com 14 pontos.



Fonte: Clube Atlético Linense