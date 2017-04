A Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica informa que no período de 17 de abril a 26 de maio ocorrerá a Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza – 2017, sendo o dia “D” dia 13 de maio – Sábado das 08h00 às 17h00. A população a ser vacinada em Lins está estimada em 23.445 pessoas.

A campanha abrangerá os seguintes grupos prioritários:-

A partir de 17/04 – Idosos com 60 anos ou mais e Trabalhadores da saúde;

A partir de 24/04 – Crianças na faixa etária entre 6 meses a menores de 5 anos;

Gestantes (em qualquer período da gestação), mulheres no período pós-parto (até 45 dias);

A partir de 02/05 – Portadores de doença crônica (Com indicação médica);

A partir de 08/05 – Professores de escola publica e privada

Durante toda a campanha teremos dez (10) postos de vacinação, conforme consta:

UBS “Dr. Paschoal Angoti” – Rua: Dr Antônio Fernandes Ilbanez 307 – Res. Morumbi

UBS Ribeiro – Rua: João José Garcez de Novaes, 287 – Ribeiro;

UBS – “Dr. Adalberto Ariano Crespo” – Rua João Batista de Arruda, 650 – Junqueira;

UBS CAIC – Rua: Antenor Moreno das Neves 155 – José Dias dos Santos

USF “Dr. Thiers Garcez Aguiar” – Rua: Antonio Eufrazio de Toledo, 20 – Paseto;

USF – Pastor Agenos Miranda de Campos – Rua Pedro Augusto Ariano, 220 – Jd. Tangará;

USF – Dr. Douglas de Souza Carvalho – Rua São Joaquim, 128 – Santa Terezinha;

UBS “Dr. Nilton N. Naufal” – Rua: Rosa Maria Angélica, 55 – Rebouças;

USF “Heyde Coelho Santos” – Av. Nilo Noronha, 1.900 – São João;

USF “Padre Noberto Masaru Kondo” Rua Jose Pastorelo, 620, Bom Viver II.

No dia nacional de vacinação contra influenza (dia “D”) 13 de maio – sábado, além dos dez (10) postos supracitados teremos como locais de vacinação:

Calçadão – Quiosque frente a Pernambucanas – Centro

Hiper Center Amigão – Rua: Olavo Bilac, 62 – Centro

Hiper Center Amigão – Av. São Paulo, 441 – Junqueira

Supermercado Avenida – Rua: Floriano Peixoto, 2040 – Jardim Pinheiro

Casa Hirata – Rua: Tenente Gomes Ribeiro, 66 – Centro

Solicitamos a todos que fazem parte dos grupos prioritários que procurem um posto de vacinação e Previna-se! Afinal quanto mais prevenção mais proteção. Não se esqueçam da Caderneta de Vacinação.

Fonte e Foto: Prefeitura Municipal de Lins