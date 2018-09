Teve início na última segunda-feira (17), na Casa da Cultura, a abertura da 3ª Mostra de Teatro de Lins.

A abertura do evento contou com o Maravilhoso Desfile de Chapéus, realizado pela Oficina de Figurinos e Adereços. Já na terça-feira (18), segundo dia do evento, foram realizados mais espetáculos com a presença de centenas de alunos da cidade de Lins, bem como os espetáculos infanto-juvenis, Escola do Arrepio, Psit do Lado de Fora e a peça teatral infantil, O Rapto das Cebolinhas.

Confira a programação da 3ª Mostra de Teatro:

Dia: 20/09 – Espetáculo Teatral – Psicomaquia – Infanto-Juvenil

Horário: 20h

Local: Casa da Cultura – Avenida José da Conceição, 111

Dia: 21/09 – Espetáculo Teatral – Sonho de Uma Noite de Verão – Adulto

Horário: 20h

Local: Casa da Cultura – Avenida José da Conceição, 111 –

Retirada do Ingresso: ingressos limitados – retirar com 01 hora de antecedência

Dia: 19/09 – Espetáculo Teatral – Beijo no Asfalto – Adulto

Horário: 20h

Local: Casa da Cultura – Avenida José da Conceição, 111

Dia: 20/09 – Espetáculo Teatral – Psit do Lado de Fora – Infanto-Juvenil

Horário: 09h

Local: Casa da Cultura – Avenida José da Conceição, 111

Dia: 20/09 – Espetáculo Teatral – Escola do Arrepio – Infanto-Juvenil

Horário: 14h

Local: Casa da Cultura – Avenida José da Conceição, 111

Dia: 21/09 – Espetáculo Teatral – Sonho de Uma Noite de Verão – Adulto

Horário: 20h

Local: Avenida José da Conceição – Avenida José da Conceição, 111

Retirada do ingresso: ingressos limitados – retirar com 01 hora de antecedência

Dia: 22/09 – Espetáculo Teatral – Sonho de Uma Noite de Verão – Adulto

Horário: 20h

Local: Avenida José da Conceição – Avenida José da Conceição, 111

Retirada do ingresso: ingressos limitados – retirar com 01 hora de antecedência

Dia: 23/09 – Palestra – Café com Shakespeare

Horário: 14h

Local: Câmara de Lins – Rua Maestro Carlos Gomes, 22

Retirada do ingresso: Ingressos limitados – retirar o ingresso na Câmara de Lins – Rua Maestro Carlos Gomes, 22

Dia: 23/09 – Espetáculo Teatral – Sonho de Uma Noite de Verão – Adulto

Horário: 20h

Local: Avenida José da Conceição – Avenida José da Conceição, 111

Retirada do ingresso: ingressos limitados – retirar com 01 hora de antecedência

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins