A principal versão apresentada é de que Vitória Gabrielly tenha sido levada por engano a Mairinque na companhia de um casal. Diante das várias contradições nas versões contadas pela testemunha, que não teve a identidade divulgada, a polícia pediu a prisão temporária dele nesta sexta-feira (15).

De acordo com informações divulgadas pelo delegado seccional Marcelo Carriel, o homem trabalha como servente de pedreiro, disse ser usuário de drogas e revelou que esteve com a garota junto com um casal em um carro.

O delegado não deu detalhes sobre a investigação, sem explicar como a menina foi parar dentro do veículo, mas diz que a menina pode ter sido levada por engano. O homem, que não teve a identidade divulgada, afirmou à polícia que foi deixado em uma rua na volta para Mairinque, cidade onde mora, e que a menina seguiu com o casal no carro.

Além do homem, um casal também prestou esclarecimentos à polícia e teve o carro apreendido. O casal foi liberado na noite desta quinta-feira (14). A polícia fez buscas com o apoio de cães farejadores em Araçariguama. Entretanto, a família de Vitória Gabrielly não perde as esperanças de que a menina seja encontrada.