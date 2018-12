Há relatos de evacuação de prédios. Funcionários de empresas até voltaram a trabalhar, mas uma réplica do tremor de terra interrompeu de vez as atividades, segundo a agência Associated Press. Um repórter da AP relatou ter visto rachaduras em um prédio de dois andares logo após o terremoto.

Moradores também registraram estragos em casas, escolas, supermercados e nas estradas. Imagens mostram uma pista para carros parcialmente destruída.