Por volta das 15h56min desta segunda (30) policiais militares foram acionados para comparecer à Rua Albuquerque Lins, nº 987 – Centro – Getulina/SP onde A.R.P. nascido aos 14/06/1980 agrediu M.L. nascido aos 03/01/1966

Equipe acionada via Copom para atendimento de Indivíduo esfaqueado; no local, feito contato com Autor e Indagado o mesmo a respeito do ocorrido, informou que a Vitima o chamou de Corno, motivo este em que tomou uma faca desferindo-lhe um golpe no tórax e posterior dispensou a mesma em um matagal ali existente.



Equipe realizou buscas no local citado e localizou a faca utilizada no delito. Diante dos fatos foi dada Voz de Prisão ao Autor dos fatos e conduzido até a Delegacia local onde foi ratificando a voz de prisão por Tentativa de Homicídio.



A Vítima foi socorrida até a Santa Casa local pela ambulância onde foi atendida pelo médico de plantão, com um furo de 2,5 cm de profundidade do lado esquerdo do peito; foi medicada e posterior ficou em estado de Observação. Autor foi recolhido à carceragem ficando à disposição da Justiça.



Fonte: Comunicação Social do 44º BPM/I