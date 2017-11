A declaração de Temer, dada durante um evento no Palácio do Planalto, acontece uma semana após o próprio presidente reconhecer que a proposta pode não ser aprovada “em todo o conjunto”.

“Nós vamos desmistificar especialmente para – eu vou usar uma expressão mais forte – para desmentir o que diziam no começo. O que diziam no começo é o seguinte: que com a reforma da Previdência a pessoa só se aposenta com 65 anos. É uma inverdade absoluta”, continuou.